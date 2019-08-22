Рига, , 12:13 — REGNUM

По количеству жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на миллион населения за 2018 год Латвия оказалась среди лидеров стран Европейского союза, заняв третье место. Об этом сообщает новостное агентство LETA, ссылаясь на данные Европейского совета по транспортной безопасности.

Всего за 2018 год в странах Евросоюза в ДТП погибло более 25 тыс. человек, и по статистике именно страны Восточной Европы занимают ведущие позиции по данному показателю.

Так, Латвия делит третье место в рейтинге вместе с Хорватией с общим количеством погибших в ДТП в 2018 году — 77 человек на миллион населения. На втором и первом местах по количеству жертв ДТП оказались Болгария (87 смертей) и Румыния (96 смертей).

Соседние прибалтийские республики Литва и Эстония по показателям за 2018 год оказались на 8-м и 13-м местах рейтинга. В ДТП в этих странах погибло 61 и 51 человек на миллион населения соответственно.

В конце рейтинга Европейского совета по транспортной безопасности оказалась Великобритания, где количество погибших в ДТП в 2018 году составило 28 человек на миллион населения. На втором месте с конца оказались Ирландия и Дания с 30 жертвами ДТП на миллион населения.