Анкара, , 12:44 — REGNUM

Трое турецких военнослужащих погибли в результате столкновения с курдскими повстанцами в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, которая расположена вблизи границ с Сирией и Ираком. Об этом, как передает агентство Reuters, заявили в четверг, 22 августа, в администрации губернатора Ширнака.

В сообщении говорится, что турецкие солдаты поддерживали безопасность государственной энергетической компании Turkish Petroleum (TPAO) недалеко от города Силопи в Сирнаке, когда в среду, 21 августа, произошло столкновение.

Отмечается, что в ходе боевых действий были «нейтрализованы» три повстанца из Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, сторонники РПК стремятся создать на юго-востоке Турции курдскую автономию. Первый мятеж против турецкого государства произошел в 1984 году. В результате противостояния с тех пор погибли около 40 тысяч человек, сотрудников служб безопасности и гражданских лиц.