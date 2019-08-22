Хабаровск, , 11:45 — REGNUM

От дождей пострадали автомобильные дороги во всех районах столицы Хабаровского края. Мэрия города сообщает, что дорожникам предстоит большая работа по восстановлению дорожного полотна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Разрушению подверглись не только все центральные городские магистрали, но и второстепенные дороги. По утверждению властей города, дожди идут, паводок продолжается и количество разрушенных трасс будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край ждёт пятую волну паводка, на регион идёт циклон из Монголии, следом за ним придёт циклон из Китая. Ранее главного дорожника Хабаровска Олега Гроо арестовали на два месяца по подозрению в крупной взятке.