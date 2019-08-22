Вашингтон, , 11:06 — REGNUM

Самоубийство в тюрьме американского финансиста Джеффри Эпштейна, подозреваемого в сексуальных преступлениях, выглядит «крайне подозрительно». Об этом заявил российский гражданин Виктор Бут, отбывающий наказание в штате Иллинойс, передают «Вести».

Бут рассказал, что два года находился в тюрьме Нью-Йорка, где Эпштейна нашли мёртвым. В этом учреждении за заключёнными очень строго следят, а у миллиардера при вскрытии обнаружили перелом шейного позвонка. Этому сложно найти объяснение, отметил он.

Подозрения Бута разделяют и другие заключенные.

Как сообщало ИА REGNUM, о якобы самоубийстве Эпштейна стало известно 10 августа. Финансиста обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

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