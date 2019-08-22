Сумы, Украина, , 10:58 — REGNUM

В Сумской области пограничники сорвали попытку контрабандистов переправить на Украину из России партию парашютов, сообщили 21 августа в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ)

«Патрулируя участок государственной границы в районе населённого пункта Зноб-Трубчевское, пограничный наряд обнаружил десять пакетов. Они находились неподалёку от границы. Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные)», — сказано в сообщении.

Осмотрев местность, пограничники увидели точно такие же пакеты на российской стороне границы.

В данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к попытке контрабанды парашютов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничники Львовской области задержали мужчину, в автомобиле которого нашли кокаин на сумму $75 тыс.

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