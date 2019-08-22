Львов, Украина, , 10:50 — REGNUM

Во Львовской области во время пересечения государственной границы был задержан житель Днепропетровской области, в машине которого обнаружили наркотики. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, в одной из технологических полостей автомобиля пограничники нашли более 500 г кокаина. Стоимость наркотика на чёрном рынке может достигать $75 тыс.

52-летнего мужчину задержали. Его подозревают в контрабанде наркотиков, а также в их продаже через разветвлённую сеть дилеров в разных регионах Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве задержали трёх женщин, подозреваемых в продаже метадона.

Читайте также: В Киеве задержали трёх женщин, подозреваемых в сбыте наркотиков