Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:21 — REGNUM

В Комсомольск-на-Амуре направлена оперативная группа ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю в связи с ухудшающейся паводковой обстановкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Это сделано с целью усиления группировки сил и средств, находящихся в Комсомольске, а также оказания помощи органам местного самоуправления», — объяснил начальник управления гражданской обороны и защиты населения города Андрей Прокопенко.

Группировка МЧС в Комсомольске-на-Амуре усиливается для защиты города от паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам гидрологов, с 31 августа по 2 сентября в Комсомольске может реализоваться самый неблагоприятный сценарий — уровень Амура у города может достигнуть 7,5 метра.