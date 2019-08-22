Джакарта, , 09:54 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что мать индонезийского гражданина, погибшего в Саудовской Аравии, получит «дия» (компенсацию со стороны виновника преступления) в размере 1,8 млрд рупий ($126 тыс.), сообщает Sindonews.

Известно, что индонезийский гражданин был убит своим работодателем в Мекке в марте 2018 года. Согласно исламскому праву, суд в Саудовской Аравии признал работодателя виновным и приговорил к смертной казни. Однако наследники погибшего в праве потребовать от семьи преступника денежную компенсацию («дия»).

"Борьба за справедливость и права семей индонезийских трудящихся-мигрантов является неотъемлемой частью защиты, предоставляемой государством», — заявила глава МИД Индонезии, передавая деньги матери погибшего во время индонезийско-африканского диалога по вопросам инфраструктуры на Бали 21 августа 2019 году.

Несмотря на то, что этот работодатель получил «прощение» от наследников жертвы, он все равно подвергнется судебному разбирательству. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии, преступник будет приговорен к 10 годам лишения свободы и 1000 ударам плетью.

Как ранее передавало ИА REGNUM, МИД Индонезии и исследовательский центр Ассоциации государств Юго-Восточной Азии провел консультацию по вопросу защиты индонезийских трудящихся-мигрантов в Медане.

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