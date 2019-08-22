Хабаровск, 22 августа 2019, 07:16 — REGNUM
Подъём Амура у Хабаровска замедлился, за прошедшие сутки вода осталась на отметке 6 метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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С 6 метров начинается уровень «опасные явления». Серьёзные проблемы на набережной начнутся, когда вода перешагнет отметку 630 см.
Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни спровоцировали ухудшение паводковой ситуации на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае ожидают пятую волну паводка.