Хабаровск, , 07:16 — REGNUM

Подъём Амура у Хабаровска замедлился, за прошедшие сутки вода осталась на отметке 6 метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С 6 метров начинается уровень «опасные явления». Серьёзные проблемы на набережной начнутся, когда вода перешагнет отметку 630 см.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни спровоцировали ухудшение паводковой ситуации на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае ожидают пятую волну паводка.