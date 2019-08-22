Берлин, , 04:00 — REGNUM

Восьмилетний ребенок из Германии угнал машину собственных родителей ради ночной поездки по автобану, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Зоест на официальной странице ведомства в Facebook.

Сообщается, что мальчику удалось угнать автомобиль с автоматической коробкой передач и отправился кататься по автобану. Однако на скорости в 140 километров в час ребенок понял, что не справляется с управлением, и решил припарковать автомобиль. Как отмечает телеканал n-tv, мальчик включил аварийный сигнал и выставил предупредительный треугольник. Полиция быстро нашла ребенка после обращения матери. В результате происшествия пострадавших не было.

«Я просто хотел покататься на машине», — объяснил мальчик свой поступок полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года восьмилетний школьник угнал три автомобиля за неделю в Уральске. Однако все три случая угона автомобиля оканчивались авариями.

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