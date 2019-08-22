Мадрид, , 03:36 — REGNUM

Не менее 35 пассажиров самолета, летевшего из Маврикия в Испанию, пострадали в результате турбулентности, сообщает газета El Mundo.

Сообщается, что во время перелета самолета Airbus A330−343 авиакомпании Evelop, совершавшего рейс из Порта-Луи в Мадрид, воздушное судно попало в зону турбулентности и потеряло около 300 метров высоты. Пилотам удалось вывести самолёт из пике и позднее посадить его в Мадриде. После приземления за медицинской помощью обратились 35 человек, из них более десяти были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Ванкувера в Сидней, попал в зону сильной турбулентности. В результате произошедшего пострадали 37 человек, из них более тридцати было госпитализировано.

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