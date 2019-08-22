Оровилл, США, , 03:12 — REGNUM

Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.

Сообщается, что воздушное судно прервало взлет по не выясненной пока причине и загорелось. На борту самолета находились десять человек, включая членов экипажа, всем им удалось эвакуироваться. Отмечается, что в результате пожара фюзеляж воздушного судна разломился на две части и выгорел. В настоящее время расследуются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в американском штате Нью-Йорк. В результате крушения дом оказался охвачен огнем. Информации о судьбе находившихся на борту самолета, а также о судьбе жильцов дома, не поступало.

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