Берлин, , 14:43 — REGNUM

Генеральная прокуратура Германии обвинила гражданина России в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает 21 августа пресс-служба надзорного ведомства ФРГ.

Отмечается, что российский гражданин обвиняется в поставках товаров для заказчика в РФ, которые могли использоваться в военной сфере. Речь идет об 1,8 млн евро. Не исключается, что оборудование могло использоваться в аэрокосмической отрасли.

Более подробной информации не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США арестовали гражданина РФ Олега Тищенко, которого американские власти обвинили в шпионаже. Российский гражданин якобы покупал инструкции к истребителям F-16. Кроме того, по версии американской стороны, он пытался приобрести инструкции и к другим военным самолётам США.

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