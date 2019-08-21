Сочи, Краснодарский край, , 14:18 — REGNUM

29-летнему жителю Мурманской области предъявлено обвинение в попытке изнасилования несовершеннолетней девушки, сообщила 21 августа пресс-служба СУ СКР по региону. Инцидент произошёл на пляже в Лазаревском районе Сочи.

16-летняя девушка вместе с родителями приехала на отдых из Ростовской области. По версии следствия, вечером 17 августа, когда девушка находилась на пляже пансионата, а ее родные — в одном из коттеджей, к ней подошёл обвиняемый. Он попытался познакомиться, а когда получил отказ, схватил девушки за волосы и тело и попытался изнасиловать. Девушке удалось отбиться от нападавшего и убежать. Родители обратились в полицию.

Задержать подозреваемого удалось в кратчайшие сроки, ему предъявлено обвинение. Суд по ходатайству следствия арестовал его.