Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM

В Ростовской области произошёл шокирующий случай — перелом руки у 11-летнего мальчика завершился ампутацией. Подтверждающее письмо жительницы Зерноградского района опубликовано в социальных сетях.

«10 августа её ребёнок сломал руку в станице Мечётинской, его отправили в Зерноград. Провели операцию, загипсовали открытый перелом. При этом рука болела очень сильно. Ходили на приём. Врачи говорили: «Всё так и должно быть». Но лучше не становилось. В итоге отправили в Ростов в областную больницу №1. Уже здесь врачи провели консилиум с военным врачом. Чтобы спасти мальчика его ввели в искусственную кому и приняли решение удалить руку, так как началась гангрена. Во время операции в рану была занесена грязь. На данный момент, рука удалена, ребёнок находится в медикаментозном сне. Состояние критическое, ребёнок в реанимации», — говорится в письме.

Министерство здравоохранения Ростовской области подтвердило, что такой случай действительно произошёл. При этом в ведомстве уточняют, что состояние ребёнка стабильное. С мальчиком работает медицинский психолог. В настоящее время проводится служебная проверка.