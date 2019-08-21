Диярбакыр, Турция, , 12:36 — REGNUM

В турецкой провинции Диярбакыр между тремя семьями произошла перестрелка, в результате которой погибли шесть человек. Об этом 21 августа сообщает Anadolu Ajansi.

В ходе инцидента также пострадали девять человек, все они были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Причина конфликта вызвана тем, что глава одной семьи похитил свою дочь, ранее выданную замуж, члены ее новой семьи поспешили ей на помощь, что и привело к кровопролитию.

Третье семейство подключилось к конфликту на стороне одной из сторон. Правоохранительные органы страны задержали одного из зачинщиков конфликта, в настоящее время разыскивается второй подозреваемый.

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