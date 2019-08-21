Жуковский, Московская область, , 11:57 — REGNUM

Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

«Фюзеляж самолета приподняли с грунта с использованием пневмоподушек, — сообщили ТАСС в штабе. — На месте продолжается подготовка к транспортировке самолета с поля».

Отмечается, что с самолета сняли один из двигателей и откачали около двух тонн топлива. Также специалисты разобрали пассажирские кресла и обшивку салона.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт А321 «Уральских авиалиний» (рейс Москва — Симферополь) вынужден был совершить аварийную посадку после отказа двух двигателей из-за попадания в них стаи чаек.

Воздушное судно удалось посадить в кукурузном поле в Подмосковье. В результате инцидента никто не погиб. Члены экипажа А321 были награждены Орденами Мужества, а пилотам присвоено звание Героев России.

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