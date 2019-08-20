Москва, , 18:06 — REGNUM

Расследующая инцидент с А321 в Московской области комиссия назвала факторы, которые могли привести к происшествию, сообщает агентство «Москва».

СМИ приводит выдержки из письма главы Росавиации Александра Нерадько руководителям территориальных органов агентства.

«Оператором аэродрома не была спрогнозирована возможность остановки стаи птиц на контуре летного поля в период их суточного перелёта; отсутствие рекомендаций дежурному орнитологу о порядке действий при обнаружении и отпугивании отдыхающих молодых птиц, не способных быстро реагировать на применяющиеся технические средства; нарушение орнитологом требований инструктивного материала, разработанного оператором аэродрома, запрещающего производить отпугивание птиц менее чем за пять минут до посадки воздушного судна», — указано в письме.

Инцидент с самолётом А321 в подмосковном аэропорту «Жуковский» случился 15 августа. Взлетавший лайнер столкнулся со стаей птиц, в результате чего были выведены из строя оба двигателя. Экипаж судна принял решение об аварийной посадке, самолёт благополучно приземлился в кукурузное поле.