Дмитров , Московская область, , 11:42 — REGNUM

В Московской области следственные органы начали проверку по факту падения воздушного шара с пассажирами в Дмитровском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного правления СКР.

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Дознаватели уже опросили индивидуального предпринимателя, который организовал полёты на воздушном шаре, а также пассажиров.

«Запланирован опрос водителя пилота шара», — добавили в СКР.

Также планируется запросить всю необходимую документацию по осуществлению полётов, в том числе правила техники безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 августа во время полёта воздушного шара с семью пассажирами на борту из-за сильного порыва ветра произошла нештатная ситуация, и пилот потерял управление. В результате шар зацепился за линию электропередачи, после чего упал на землю, пострадал только пилот — он подвернул ногу.