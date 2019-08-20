Дмитров , Московская область, , 20:56 — REGNUM

Один человек пострадал при нештатной посадке воздушного шара вечером 20 августа в Дмитровском городском округе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, при приземлении в условиях порывистого ветра воздушный шар повис на столбах. Всего в воздушном шаре находились семь человек: шесть экскурсантов и пилот, который в результате ЧП подвернул ногу.

Источник в оперативных службах сообщил агентству «Москва», что воздушный шар принадлежит воздухоплавательному клубу Magic flight. Отмечается, что несовершеннолетних в момент инцидента на воздушном шаре не было.