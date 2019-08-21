Дахук, Ирак, , 11:38 — REGNUM

ВВС Турции нанесли авиаудар по территории Ирака, атака пришлась на провинцию Дахук в Иракском Курдистане, об этом 20 августа сообщает Kurdistan24.

Целью турецкой авиации стал автомобиль с членами Рабочей партии Курдистана. В результате атаки погибли несколько повстанцев.

После инцидента, атаки турецкой авиации продолжились, в результате чего был нанесен ущерб имуществу мирных граждан.

Ранее власти Иракского Курдистана призвали конфликтующие стороны проявлять сдержанность, чтобы не причинить вреда здоровью мирному населению, однако Анкара проигнорировала данные сообщения.

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