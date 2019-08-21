Хабаровск, , 11:19 — REGNUM

В целях предупреждения вспышек инфекционных болезней в период паводка на водозаборных сооружениях Хабаровского края введено гиперхлорирование и другие меры усиленного обеззараживания воды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В районах, попавших в зону паводка, проводится ежесуточный мониторинг состояния водопроводной воды. В сельской местности проводится дезинфекция колодцев.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация ухудшается в Хабаровском крае, уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 601 см, интенсивность наполнения других рек региона усиливается — от 50 до 123 см. в сутки.