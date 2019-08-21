Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:50 — REGNUM

В Свердловской области вынесен приговор в отношении обвиняемого в мошенничестве жителя села Лая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал 66-летнего гражданина виновным в преступлениях, предусмотренных в части 3 статьи 30 УК РФ и части 3 статьи 159 УК РФ. Он приговорён к одному году условно с двухлетним испытательным сроком.

В суде установлено, что мужчина в феврале 2019 года представившись сотрудником ФСБ, пообещал директору фирмы в Нижнем Тагиле прекратить проведение доследственной проверки в отношении его организации за вознаграждение в 300 тыс. рублей. Дабы ввести в заблуждение потерпевшего, подсудимый носил одежду с символикой ФСБ и показывал фальшивое удостоверение сотрудника.

Впоследствии он был взят с поличным в момент передачи денег.