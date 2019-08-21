Якутск, , 10:54 — REGNUM

На автодороге Хаяхсыт — Чакыр в Якутии отец многодетного семейства, управляя автомобилем Toyota Probox не справился с управлением — машина перевернулась на проезжей части, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИБДД республики.

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В перевернувшемся автомобиле находились 40-летние супруги и четверо малолетних детей. В результате аварии ушибы разной степени и сотрясение мозга получила женщина, а их 5-летняя дочь сломала ключицу и получила ушиб головы.

Супруг и дети двух, трёх и восьми лет — не пострадали.

Выяснилось, что никто не был пристёгнут ремнями безопасности, а маленькие дети сидели без автокресел.

Водитель отказался от медосвидетельствования на алкогольного опьянение, но сотрудники ГИБДД визуально заметили у него все признаки опьянения. При этом дети сказали, что их отец во время движения «распивал алкоголь и останавливался несколько раз, чтобы достать из багажника бутылку водки».

Не оказалось у водителя и документов на автомобиль, и водительского удостоверения.

Составлены протоколы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в жутком ДТП легкового автомобиля и большегруза погибло пять человек, 20 августа в больнице скончался еще один пассажир из девяти.