Якутск, , 05:54 — REGNUM

Появились новые подробности ДТП в Нерюнгринском районе Якутии, где пострадало 9 человек. Компания молодых людей остановила ранним утром проезжающий автомобиль, чтобы доехать из Нерюнгри в посёлок Чульман, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИБДД республики.

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В ходе следствия установлено, что в столкновении Toyota Mark II и «КамАЗа» на автодороге «Лена» в 05:40 утра 13 августа погибли пять человек и четверо пострадали. Все они ехали в легковом авто.

«Компания молодых людей, среди которых находились несовершеннолетние 16−17 лет, остановила попутный автомобиль Toyota Mark II, чтобы добраться из Нерюнгри в посёлок Чульман. В салоне уже находились несколько пассажиров, но молодёжь всё-таки разместилась на коленях друг друга», — пояснили в полиции.

При этом, перед ДТП, водитель «КамАЗа» видел виляющий по дороге автомобиль Toyota Mark II.

Большегруз остановился, но легковое авто на большой скорости выехало на «встречку» и врезалось в «КамАЗ».

До приезда скорой помощи от травм скончались 5 человек, четверых пассажиров доставили в больницу, двое — в тяжёлом состоянии. Водитель большегруза не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Нерюнгринском районе республики произошло жуткое ДТП с участие двух машин.