Хабаровск, , 10:49 — REGNUM

В Хабаровском крае в результате паводка ушло под воду 16,6 тыс. гектаров сельхозугодий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Власти Хабаровского края помогают жителям подтопленных районов и аграриям оформить документы на возмещение ущерба, нанесенного большой водой. Средства будут выделены из федерального бюджета. В настоящее время обследовано уже более 60% всех пострадавших сельхозугодий.

Как сообщало ИА REGNUM, ливни ухудшили паводковую ситуацию в Хабаровском крае. Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 601 см.