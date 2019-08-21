Хабаровск, 21 августа 2019, 10:49 — REGNUM
В Хабаровском крае в результате паводка ушло под воду 16,6 тыс. гектаров сельхозугодий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Власти Хабаровского края помогают жителям подтопленных районов и аграриям оформить документы на возмещение ущерба, нанесенного большой водой. Средства будут выделены из федерального бюджета. В настоящее время обследовано уже более 60% всех пострадавших сельхозугодий.
Как сообщало ИА REGNUM, ливни ухудшили паводковую ситуацию в Хабаровском крае. Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 601 см.