Новосибирск, , 09:35 — REGNUM

Обрушение чердачного перекрытия в квартиру дома № 20 на 2-й улице Шевцовой в Новосибирске произошло в ходе работ по капитальному ремонту крыши, об этом «Вестям Новосибирск» сообщили в пресс-службе мэрии города.

В горадминистрации уточнили, что сейчас на месте ЧП находятся представители департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. Также решается вопрос о предоставлении женщине и её 14-летнему ребёнку, которые проживают в этом доме, жилья в манёвренным фонде.

Отмечается, что ремонт крыши и чердачных перекрытий должен быть завершён до 15 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ночью, 21 августа, в доме № 20 по 2-й улице Шевцовой в Новосибирске рухнула крыша. По счастливой случайности, никто не пострадал — жительница квартиры, куда обрушилась крыша, со своим малолетним сыном спали в соседней комнате.

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