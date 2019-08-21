Киев, , 09:36 — REGNUM

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Киеве трёх женщин, подозреваемых в торговле наркотиками через бесконтактную сеть, сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства.

«Во время санкционированных обысков в квартире фигуранток полицейские нашли почти 200 граммов вещества, внешне похожего на метадон. По ценам «чёрного рынка» его стоимость составляет свыше 400 тысяч гривен. Проведенные экспертизы подтвердили, что изъятые во время оперативных закупок вещества являются наркотическим средством», — сказано в сообщении.

По версии следствия, три женщины 54, 42 и 29 лет сообщали покупателям о местонахождении наркотиков по СМС. Во время обысков у них изъяли деньги, мобильные телефоны, банковские карты, переписки и записи о количестве проданных наркотиков.

Две из трёх задержанных женщин неоднократно были судимы за кражи и наркопреступления, а также пребывали в розыске за уклонение от исполнения приговора суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне задержали группу лиц, подозреваемых в изготовлении амфетамина. Компоненты наркотика злоумышленники получали из-за рубежа.

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