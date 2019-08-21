Киев, 21 августа 2019, 09:36 — REGNUM
Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Киеве трёх женщин, подозреваемых в торговле наркотиками через бесконтактную сеть, сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, три женщины 54, 42 и 29 лет сообщали покупателям о местонахождении наркотиков по СМС. Во время обысков у них изъяли деньги, мобильные телефоны, банковские карты, переписки и записи о количестве проданных наркотиков.
Две из трёх задержанных женщин неоднократно были судимы за кражи и наркопреступления, а также пребывали в розыске за уклонение от исполнения приговора суда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне задержали группу лиц, подозреваемых в изготовлении амфетамина. Компоненты наркотика злоумышленники получали из-за рубежа.
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