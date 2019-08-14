Херсон, Украина, , 16:06 — REGNUM

Сотрудники СБУ совместно с представителями Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали группу лиц, вероятно причастных к изготовлению амфетамина, сообщило 14 августа информационное агентство УНН.

По предварительной информации, наркотики изготавливались в Херсоне. Их компоненты приходили к подозреваемым из-за рубежа. По версии следствия, готовые наркотики подозреваемые планировали переправлять за границу.

В ходе обысков правоохранители нашли готовый наркотик, 150 граммов прекурсоров, 5 литров химической жидкости и оборудование для изготовления наркотиков со следами использования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Харькова обратился к МВД Украины с просьбой решить проблему наркотрафика, поскольку город, по его словам, «тонет в наркотиках».

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