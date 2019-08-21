Якутск, , 09:32 — REGNUM

За последние сутки, 20 августа, в России значительно сократилась площадь горящего леса. По данным МБУ «Авиалесоохрана», на утро 21 августа в стране зафиксировано 118 лесных очагов площадью 1 013 730 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Это более чем на 130 тыс. га меньше, чем сутки назад.

Напомним, на утро 20 августа в стране регистрировалось 120 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 146 708 га.

Больше всего так называемых пожаров-отказников полыхает сейчас в Якутии (90 очагов общей площадью 698 911 га). На втором месте — Красноярский край (10 пожаров площадью 227 127 га), на третьем — Иркутская область (два пожара площадью 36 731 га).

Напомним, на утро 21 августа в России действовало 124 лесных пожара, по которым проводились работы по активному тушению. Это почти на 9 тыс. га больше, чем сутки назад.

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