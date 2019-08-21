Красноярск, , 09:20 — REGNUM

По данным МБУ «Авиалесоохрана», на утро 21 августа в России действовало 124 лесных пожара, по которым проводились работы по активному тушению. Их площадь составляет 107 746 га. Больше всего очагов находится в Красноярском крае, там на землях лесного фонда полыхает 84 очага площадью 79 102 га. На втором месте этого огненного рейтинга находится Иркутская область (пять пожаров площадью 12 322 га ), на третьем — Чукотка (три пожара площадью 9 345 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа на территории РФ действовало 85 лесных пожаров на площади 99 777 га. Таким образом, площадь лесных возгораний увеличилась почти на 9 тыс га.

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