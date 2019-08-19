Москва, , 15:39 — REGNUM

Природные пожары на площади 98,4 тыс. га ликвидированы в России в течение суток. В общей сложности потушены 202 очага, сообщает 19 августа пресс-центр МЧС России.

Тушение пожара с самолета. Be-200 (cc) ulexip

В Якутии, Иркутской области и Красноярском крае потушено 48 очагов природных пожаров на площади около 53,5 тыс. га. При этом действующих очагов нет в зоне 5 км от населенных пунктов, жилым домам и инфраструктуре огонь не угрожает.

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В указанных регионах остаются действующими 174 очага, из них 127 — в Якутии. В целом по России в борьбе с пожарами задействованы 2 832 человека, 929 единиц техники и 38 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров продолжает действовать в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае, а также в двух муниципальных районах Бурятии.

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