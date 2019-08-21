Рейноса, , 09:14 — REGNUM

Федеральные полицейские силы Мексики обнаружили 75 мигрантов из Центральной Америки, прятавшихся в «безопасном доме» в пригороде пограничного города Рейноса. Об этом 21 августа сообщает Associated Press.

Большинство мигрантов оказались из Гондураса, другие — из Гватемалы и Сальвадора, двое из Никарагуа, среди них было 26 несовершеннолетних.

Сотрудники департамента общественной безопасности Мексики заявили во вторник, 20 августа, что полиция получила оперативную информацию о мигрантах от властей США.

Контрабандисты нередко используют «дома безопасности» для накопления мигрантов, сбора выплат за услуги и для пребывания в ожидании подходящего времени для пересечения границы.