Верхотурье, Свердловская область, , 06:00 — REGNUM

В Свердловской области на автодороге Верхотурье — Дерябино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло 20 августа в 17:30. По предварительной информации, управляемый мужчиной 1963 года рождения автомобиль «ВАЗ 21 144» вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте происшествия. В машине находились две 47-летняя и 41-летняя женщины, которые получили травмы и были госпитализированы.

Отметим, что вечером 20 августа ещё одно аналогичное ДТП произошло в Екатеринбурге. По сообщениям очевидцев, управлявшая Audi женщина двигалась по улице Фрезеровщиков, не справилась с управлением и, выехав на тротуар, врезалась в крыльцо магазина. К счастью, обошлось без пострадавших.