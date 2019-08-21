Петропавловск-Камчатский, , 06:20 — REGNUM

Виталия Иваненко, старшего брата мэра Петропавловска-Камчатского Алексея Иваненко, суд отправил под домашний арест по подозрению в посредничестве при передаче взятки начальнику муниципальной Службы благоустройства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дело СКР по Камчатскому краю возбудил ещё в июле по факту получения взятки в размере 1,4 млн рублей начальником Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского.

Деньги передавались за содействие в получении муниципальных контрактов. Обвиняемым по данному делу проходит начальник Службы благоустройства Владимир Милько, соучастником, как посредник — старший брат мэра Петропавловска Алексей Иваненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2019 года начальника Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Сейчас размер взятки уточнили, он составил 1,4 млн рублей. Известный российский блогер и журналист Илья Варламов поместил Петропавловск-Камчатский на низшие позиции своего «Рейтинга российских городов», отметив, что столица Камчатки — это история о том, как человек может надругаться над природой. Другие путешественники также отмечают безобразное состояние города и отсутствие в нём благоустройства.