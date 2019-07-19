Петропавловск-Камчатский, , 04:59 — REGNUM

На Камчатке задержан начальник службы благоустройства Петропавловска-Камчатского. Чиновника подозревают в получении взятке в размере 2 млн рублей, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следствие полагает, что чиновник получил взятку от директора коммерческой организации за содействие при заключении муниципальных контрактов с возглавляемым им учреждением. Протекция выражалась в предоставлении возможностей при заключении контрактов на выполнение различных работ для муниципальных нужд. Доступ к конкурсам для конкурентов при этом был ограничен. По версии следствия, это делалось для того, чтобы значительно не снижать первоначальную стоимость заявленных в конкурсной документации работ.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, антикоррупционный аврал, захлестнувший страну в последнее время, очень напоминает охоту на проштрафившихся перед шабашем ведьм. А ажиотаж, раздуваемый вокруг баснословных богатств, периодически изымаемых у тех или иных задержанных чиновников, излишне преувеличен. Таким мнением поделился эксперт агентства, независимый антикоррупционный эксперт, директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ Александр Сухаренко. Вместе с тем, эксперт убежден, что коррупционная ржавчина, разъедающая госструктуры, только усиливает недоверие к ним со стороны населения, которое весьма апатично уже воспринимает антикоррупционные потуги государства.