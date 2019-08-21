Благовещенск, , 05:16 — REGNUM

При выполнение строительно-монтажных работ на строительстве газоперерабатывающего завода в Приамурье произошёл несчастный случай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Монтажник сорвался с высоты и упал на бетонный пол с высоты 3,5 метра, сильно ударившись головой. Рабочий был доставлен в больницу города Свободный, где спустя 7 часов после происшествия скончался. Пресс-служба проекта строительства Амурского ГПЗ подтвердила факт несчастного случая.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Амурского ГПЗ доставлены две колонны реакционной установки. Амурский ГПЗ станет частью газового комплекса «Сила Сибири», обеспечит поставку газа как на Российский Дальний Восток, так и в Китай.