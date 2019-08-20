Афины , , 22:09 — REGNUM

Посольство Российской Федерации в Афинах подтвердило информацию о гибели двух российских граждан при крушении вертолета в Греции. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба посольства.

Вертолёт Ann.az

Напомним, что частный вертолет Agusta A-109разбился возле острова Порос в Греции. Крушение произошло в 15:40 по московскому времени.

Известно, что вертолет вылетел из Галаты и направлялся в международный аэропорт Афин «Элефтериос Венизелос». В полете вертолет задел линии электропередачи и рухнул в море.

На борту вертолета находились три человека — пилот (гражданин Греции) и двое граждан России. Все они погибли. Их тела уже подняты из воды. Пассажирами вертолета были женщина и ребенок.

Остров Порос остался без электроснабжения из-за ЧП.