Екатеринбург, , 21:46 — REGNUM

Главу Екатеринбурга Александра Высокинского не устроила ситуация с антитеррористической защищенностью городских торговых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кинолог с собакой Эдуард Бежанов © ИА Красная Весна

Градоначальника неприятно удивил доклад главы городского управления Росгвардии Владимира Полепишина. Мэра не устроило количество торговых точек, чьи паспорта безопасности уже подписаны.

Высокинский поручил комитету по товарному рынку усилить работу в указанном направлении.

Напомним, 16 августа 2019 года, перёд Днём города, все ключевые площадки праздника были проверены на взрывоопасность. Проверку организовали екатеринбургская полиция вместе с представителями МЧС и специалистами по взрывобезопасности.

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