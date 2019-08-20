Мадрид, , 20:28 — REGNUM

Сигнал бедствия, который поступил по линии экстренных вызовов для мигрантов Alarm Phone вчера, 19 августа, вызвал опасения насчет возможного кораблекрушения очередного судна с мигрантами в Средиземном море, сообщает испанское издание ABC. В этом случае возле ливийских берегов могли погибнуть больше сотни человек.

«Мы пока не получили подтверждения, — написал представитель Alarm Phone в Twitter, — но боимся уже которой по счету трагедии».

Тем временем ситуация с судном Open Arms с мигрантами на борту, которое не может войти в итальянские порты, продолжает развиваться.

Сегодня, 20 августа, стало известно, что корабль испанского флота Audaz, стоявший в Кадисе, с утра готовился взять курс на итальянский остров Лампедуза. С рассветом начались работы по подготовке судна к спасательной операции и погрузка провизии. Audaz призван оказать помощь Open Arms и всем застрявшим на борту пассажирам.

Выход испанского корабля в море был назначен на 17.00 по местному времени. Audaz предстоит трехдневное плавание до Лампедузы, чтобы позаботиться о спасенных Open Arms мигрантах и сопроводить судно НПО Proactiva Open Arms в порт города Пальма на Майорке.