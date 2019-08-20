Анкара, , 15:43 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции задержали порядка 20 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкая полиция (сс) Thestival.gr

Специальные операции по поимке обвиняемых, среди которых были в том числе и военные, прошли сразу в семи провинциях страны. Рейды начались после того, как прокуратура выдала соответствующие ордера на арест.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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