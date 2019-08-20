Артёмовский, Свердловская область, , 15:11 — REGNUM

В Свердловской области надзорные органы составили протокол о запрете деятельности санатория «Талый ключ» в Артёмовском городском округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Администрацией муниципального образования и санатория проводятся мероприятия по вывозу детей», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг детского санатория «Талый ключ» разразился 19 августа. Мать, у которой девочка находилась на отдыхе в данном учреждении, заявила, что в санатории есть заболевшие дети и вожатые. По её версии причиной массового заболевания стало то, что помещения санатория являются «раем для мух».

Она опубликовала фотографии в сети и сообщила, что заберёт дочь домой, несмотря на то, что девочке нравится отдыхать в санатории.

В итоге надзорные органы организовали проверку санатория на соблюдение санитарных норм и противоэпидемиологического законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал в уральском «санатории с мухами»: поступили экстренные извещения

Читайте развитие сюжета: На Урале установлена причина отравления детей в санатории «Талый ключ»