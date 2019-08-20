Орел, , 13:44 — REGNUM

225 особо тяжких преступлений зафиксировано на территории Орловской области в январе — июле 2019 года. Об этом сообщил Орёлстат 19 августа со ссылкой на данные регионального УМВД. Для сравнения — за семь месяцев 2018 года в регионе было зафиксировано 175 особо тяжких преступлений.

За год выросло и число преступлений средней тяжести: 789 в январе — июле 2019 года против 746 за тот же период 2018 года.

Но самый существенный рост зафиксирован по преступлениям средней и небольшой тяжести: если за семь месяцев 2018 года таких деяний было совершено 4079, то в 2019-м — уже 4229.

В целом рост числа преступлений с начала года составил почти 5%. В частности, на 34,8% возросло число убийств и покушений на убийства, более чем на 40% возросло число мошенничеств. В то же время на 18,7% сократилось число случаев причинения тяжкого вреда здоровью, на 5,1% стало меньше число грабежей, а вот количество краж выросло более чем на 5%. На 13% выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Большая часть преступлений — более 73% — приходится на городскую местность. Почти 36% правонарушений было совершено в общественных местах.

С начала года раскрыто 2647 преступлений, задержано 2274 человека. Раскрываемость тяжких преступлений составила 43,9%, особо тяжких — 53,3%.