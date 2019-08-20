Анкара, 20 августа 2019, 13:32 — REGNUM
Таможенные служащие Турции конфисковали свыше 230 кг героина при попытке его контрабанды через восточную границу страны, об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Запрещенные наркотические препараты были расфасованы в 228 пластиковых пакетов, обнаружить которые помогли специально обученные собаки. Наркотики находились в транспортном средстве. Конфискация была проведена в провинции Агры.
Напомним, в ходе другой спецоперации, проводившей ранее в этот же день, 20 августа, на юге страны в провинции Адана спецслужбы изъяли 31 корень конопли, благодаря разведывательной информации, полученной благодаря беспилотным аппаратам.
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