Сумы, Украина, 20 августа 2019, 13:24 — REGNUM
Сотрудники СБУ задержали в Сумах члена экстремистской группировки, который планировал вместе с сообщниками совершить теракт. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе СБУ.
В спецслужбе рассказали, что задержанный планировал устроить взрыв в месте массового пребывания людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ задержали жителя Одесской области. Во время обыска у него нашли огнестрельное оружие и патроны. Предположительно, арсенал был вывезен с территории одной из военных частей в зоне гражданского конфликта в Донбассе, где служил подозреваемый.
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