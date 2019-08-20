Сумы, Украина, , 13:24 — REGNUM

Сотрудники СБУ задержали в Сумах члена экстремистской группировки, который планировал вместе с сообщниками совершить теракт. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе рассказали, что задержанный планировал устроить взрыв в месте массового пребывания людей.

«Правоохранители изъяли по месту проживания злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатку», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ задержали жителя Одесской области. Во время обыска у него нашли огнестрельное оружие и патроны. Предположительно, арсенал был вывезен с территории одной из военных частей в зоне гражданского конфликта в Донбассе, где служил подозреваемый.

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