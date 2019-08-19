Одесса, Украина, , 12:27 — REGNUM

В Одесской области задержан бывший участник гражданского конфликта в Донбассе, подозреваемый в торговле оружием. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, подозреваемый хранил дома нарезное огнестрельное оружие и пытался найти покупателей в криминальных кругах Одесской области. В ходе обыска, в квартире мужчины были найдены пистолеты «Маузер» и «Экол», а также около 500 патронов.

В СБУ предполагают, что оружие могло быть украдено в одной из воинских частей, расположенных в зоне боевых действий в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области возле военной части был найден тайник, в котором находились два ящика гранат.

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