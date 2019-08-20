Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM

В Екатеринбурге 25 августа энергетики будут проводить работы по замене грозотроса на Уралмаше, в связи с чем, произойдёт отключение электроснабжения для потребителей на период с 06:00 до 17:00 по местному времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района города.

Под отключение попадут сотни домов по таким улицам как Машиностроителей, Донбасская, ХХII Партсъезда, 40 лет Октября, Лукиных, Кировградская и ряд других. Без света останутся дома на бульваре Культуры и садоводство «Медик-1». Полный список попадающих под отключение домов размещён на сайте районной администрации.

Отметим, что отключения электричества не коснутся социальных объектов, а монтаж грозотроса будет производится всеми силами монтажной организации.

«Работы обусловлены высокой степенью износа прежнего троса, в целях подготовки к осенне-зимнему периоду и предупреждению возможного погашения электричества на подстанции в связи с грозовым перенапряжением», — сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.