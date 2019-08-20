Анкара, , 13:00 — REGNUM

В районе Шемдильни турецкой провинции Хаккари на самодельном взрывном устройстве, установленном на проезжей части боевиками Рабочей партии Курдистана, подорвался автомобиль, в результате чего погиб его водитель.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, о теракте заявили в пресс-службе губернатора провинции. По факту случившегося правоохранительными органами начаты следственные процедуры. Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.

Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.