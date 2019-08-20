Волгоград, , 12:53 — REGNUM

Бывшему депутату городской думы Волгограда разрешили поменять место жительства. Мужчина находится под следствием и под домашним арестом. В связи с продажей квартиры суд разрешил ему изменить место, где он исполнял меру пресечения. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Почти два года подсудимый провёл под стражей, затем ему изменили меру пресечения на домашний арест. В июне 2019 года срок домашнего ареста продлили до 27 сентября 2019 года. 16 августа адвокат обратился в областной суд с ходатайством об изменении места отбывания ареста в связи с продажей квартиры, в которой подзащитный исполнял меру пресечения. Прокурор и следователь не стали возражать и с учётом их мнения суд удовлетворил прошение. Теперь обвиняемый будет находиться под домашним арестом в другой своей квартире в Центральном районе Волгограда.

Экс-депутат обвиняется в создании преступного сообщества. Следствие считает, что он причастен к хищению денежных средств страховых компаний на территории Волгоградской области и Астрахани. Группировка, в которую входили 34 человека, присвоили 84 млн рублей.