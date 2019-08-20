Глазов, Удмуртия, , 12:03 — REGNUM

В Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Глазов, который обвиняется в сексуальном насилии в отношении семилетней девочки. Ранее мужчина был приговорен к смертной казне, но был помилован, сообщает 20 августа пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, четвертого августа мужчина увидел на одной из детских площадок ребенка и предложил купить ей сладости и покататься на аттракционах.

После того, как девочка согласилась, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся. Правоохранители в кратчайшие сроки задержали злоумышленника.

«Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Следователи также проводят мероприятия по выявлению возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске 41-летний житель города Карталы осуждён за убийство женщины. а также за надругательство над её 16-летней дочерью и убийство. Суд признал его виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью, сопряжённое с изнасилованием, также в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством. В соответствии с приговором ему назначено 23 года колонии строгого режима.

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